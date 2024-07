Ewelina Lisowska wydała wprawdzie swoją debiutancką ponad pół roku temu, ale nie zamierza jeszcze rezygnować z dalszej promocji krążka. Kilka tygodni temu kręciła teledysk do utworu "Aero-Plan II", który niebawem powinien ujrzeć światło dzienne. Przypomnijmy: Lisowska kręci nowy teledysk. Mamy zdjęcia z planu

Dziś wokalistka była gościem w programie Kuby Wojewódzkiego. To właśnie Kuba był jednym z jurorów w programie "X-Factor", który przyniósł jej popularność i zaowocował kontraktem płytowym. Ewelina nie miała jednak zbyt wielu ciepłych słów pod adresem Wojewódzkiego, a ten od początku programu przekomarzał się z Lisowską i często wspominał o tym, że pochodzi z małego miasteczka Cerekwica.

Wyrzuciłeś mnie z programu. Od kogoś takiego jak Ty oczekuje się, że pomożesz. Kończy się programy, a my (uczestnicy - przyp. red.) nie mamy co ze sobą zrobić, nie wiemy co ze sobą zrobić. A Ty tylko krytykujesz i wytykasz to, co robimy źle. Skrytykowałeś mój pierwszy singiel i nawet po części się z Tobą zgadzam, ale nie uważam, żeby to brzmiało jak wszystko inne, myślę, że jakoś się wyróżniałam z nim. (...) Po programie żadna duża wytwórnia nie chciała podpisać ze mną kontraktu, nie było żadnych propozycji. w końcu związałam się z małą "wytwórenką" - tłumaczyła.