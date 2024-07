1 z 6

Ewelina Lisowska ma nowego chłopaka? Okazuje się, że tak! Młoda wokalistka spotyka się z Bartkiem Śniadeckim z zespołu Afromental, który jest starszy od niej o 10 lat.

Nowy partner Eweliny Lisowskiej

Nowy ukochany wspiera Ewelinę na planie "Tańca z gwiazdami", do którego wokalistka w ubiegłym tygodniu wróciła. Za kulisami programu chętnie pozują wspólnie do zdjęć i się przytulają. Czy Bartek pasuje do Eweliny? Zobaczcie ich wspólną galerię!