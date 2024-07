Dla Eweliny Lisowskiej był to niezwykle intensywny weekend - wokalistka w piątek występowała na gali rozdania nagród Eska Music Awards, a już w sobotę była na scenie w Sopocie. Ponadto tego dnia obchodziła urodziny i musiała znaleźć czas na małą celebrację tego wydarzenia. To z pewnością poprawiło jej humor po piątkowym występie, który nie do końca poszedł po jej myśli. Przypomnijmy: Lisowska nieźle się wkurzyła na EMA 2014. To dlatego nie wyszła do mediów po występie

Reklama

Sobotni występ w Sopocie okazał się już dużo przyjemniejszy, nie tylko dlatego, że udało się uniknąć kłopotów technicznych, ale też z uwagi na wspomniane urodziny. Lisowska w rozmowie z AfterParty.pl przyznaje, że wpadka na EMA nie była przyjemnym doświadczeniem, bo wokalistka w ogóle się nie słyszała. Zaśpiewanie w Operze Leśnej było też dla niej swego rodzaju odreagowaniem tych złych emocji z dnia wcześniej.



Dzisiaj musiałam przede wszystkim odreagować za wczorajsze problemy techniczne. Mam też urodziny, także podwójna radość, że w końcu mogę w swoje święto wyjść na scenę, bo zawsze o tym marzyłam, a z takim rozmachem to podwójna przyjemność. Wczoraj nie miałam żadnego sygnału, śpiewałam totalnie na głucho. Można powiedzieć, że to jest tak, jakby fryzjer obcinał kogoś bez światła - tłumaczy w rozmowie z AfterParty.pl Ewelina.

Ewelina z humorem zdradziła też, że nie jest do końca zadowolona z decyzji Ewy Farnej, która nominowała ją do splasha. Przypomnijmy, że czeska piosenkarka wykonała swoje wyzwanie właśnie podczas sobotniego koncertu.



Jestem na nią bardzo zła, bo strasznie nie podobała mi się moda na splasha, a tutaj Ewka całkiem nieźle mnie wrobiła, do tego z ice splashem, więc będę musiała być fajnie oblana lodem. Zastanowię się nad nominacjami, ale myślę, że kilku takich, którym chciałabym zrobić na złość się znajdzie, szczególnie temu, który nie włączył mi odsłuchu - zapowiada z uśmiechem Lisowska w rozmowie z nami.

Oglądaliście występy Lisowskiej z EMA i Sopotu? Gdzie wypadła lepiej?

Zobacz: Farna zrobiła splasha na żywo w telewizji. Nominowała kolejne gwiazdy

Zobacz także

Reklama

Ewelina Lisowska na Polsat Sopot Festival 2014: