Fani Eweliny Lisowskiej mają powody do radości. Płyta najbardziej charyzmatycznej finalistki polskiego "X-Factor" ukaże się o tydzień wcześniej niż planowano. Już 7 sierpnia do Empików na terenie całej Polski trafi album "EP", na który Ewelina nagrała sześć piosenek. Wszystkie są premierowymi utworami i zapowiadają cały album, który wstępnie ma trafić do sklepów jesienią.

Ewelina pochwaliła się także singlem promującym jej solowe poczynania. Piosenka "Nieodporny rozum" jest już dostępna do odsłuchania w internecie i trzeba przyznać, że naprawdę robi wrażenie. Na Muzzo.pl można także posłuchać anglojęzycznej wersji singla ("Boy Next Door") i pozostałych piosenek w całości, o bardziej rockowym brzmieniu.

Posłuchajcie i oceńcie. Naszym faworytem jest "Countdown", idealne każdą letnią imprezę (sprawdzimy!). Mamy nadzieję, że też będzie singlem ;-)

Przypomnijmy, że patronat nad płytę Eweliny objęło m.in. AfterParty.pl. Zdjęcia z sesji promującej: