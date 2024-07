Ewelina Lisowska to chyba obecnie najbardziej zapracowana uczestniczka "X-Factor". W poniedziałek w sklepach z muzyką ukazała się jej debiutancka płyta "EP", która zbiera bardzo dobre recenzje, a singiel ją promujący trafił do największych rozgłośni radiowych. Taki dorobek w ciągu kilku tygodni od zakończenia programu to chyba absolutny rekord w historii polskiej branży muzycznej i programów talent-show. Jakby jednak tego było mało, właśnie Ewelina zakończyła zdjęcia do pierwszego klipu "Nieodporny rozum".

Reklama

Zobacz: Singiel Eweliny Lisowskiej będzie przebojem roku? Posłuchaj!

Jak udało nam się dowiedzieć, zdjęcia do teledysku kręcono we wrocławskim porcie. Ewelinie towarzyszył wytatuowany model, z którym "będzie trochę czułości". Mimo deszczu i pogody zaprzeczającej letniej porze roku, zabawa na planie była bardzo udana, o czym sama Lisowska opowiedziała swoim fanom w filmie dedykowanym im na Facebooku.

- Chciałabym wam podziękować, że kupujecie moją płytę. Obecnie jest na 12 miejscu na liście sprzedaży. Cieszę się, że chcecie ją kupować osobiście.

Reklama

Poniżej zdjęcia z planu klipu do singla "Nieodporny rozum". Efekty pracy poznamy za około dwa tygodnie.