Ewelina Lisowska zaczęła już treningi do programu "Taniec z Gwiazdami". Dziś paparazzi przyłapali ją w drodze na salę, gdzie czekał na nią jej partner, Tomasz Barański. Jeszcze jakiś czas temu wokalistka przechodziła kryzys w związku z udziałem w show. Dziś już nic na to nie wskazuje. Zobacz: Ewelina Lisowska cierpi z powodu upałów i treningów do TzG. Wydała oświadczenie

Dziś zaś sama Ewelina pokazała zdjęcie z treningów. Jednak nie z Tomaszem, a innym uczestnikiem, siatkarzem - Łukaszem Kadziewiczem, mierzącym ponad 2 metry wzrostu. Różnica pomiędzy nimi jest ogromna, jednak widać, że Lisowska ma dystans i poczucie humoru.

Oby tylko partnerka Łukasza, Magda Soszyńska Michno, myślała podobnie :)

A może taka para? ???? #training #dance #dancingwiththestars Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Ewelina Lisowska (@ewelinalisowskaofficial) 12 Sie, 2015 o 8:14 PDT

