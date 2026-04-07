Uczestnicy "Farmy" budzą emocje nie tylko na ekranach telewizorów polskich widzów. Część z nich aktywnie prowadzi też swoje media społecznościowe, nie szczędząc tam komentarzy na temat wydarzeń rozgrywających się w kolejnych odcinkach popularnego w Polsacie programu. Jedną z najczęściej udzielających się tak farmerek jest Ewa, które nie pozostawiła bez komentarza ostatniego zwrotu akcji w programie. Tak podsumowała zachowanie Agnieszki i jej zdziwienie, że pozostali farmerzy nie odpowiadali jej nawet "cześć".

Ewa ostro o zachowaniu Agnieszki na "Farmie"

Wśród ostatnich wydarzeń na "Farmie" największe emocje wzbudziło zerwanie sojuszu przez Agnieszkę. W decydującym momencie, czyli w trakcie głosowania, sprzeciwiła się wcześniejszym ustaleniom z grupą chcącą pozbyć się z show Henryka i oddała swój głos na Aksela. Na taki ruch natychmiastowo zareagował zdziwieniem zarówno sam Aksel, jak i Ewa oraz Janosik. Część telewidzów bezwzględnie skrytykowała granie Agnieszki do dwóch bramek, choć znaleźli się też tacy, którzy docenili jej umiejętności strategiczne.

Aga rozwaliłaś swoją grą wszystkie edycje, jeszcze nie było na farmie tak dobrego gracza! Trzymam kciuki.

Po tym co zrobiła, szans nie ma. czytamy skrajne głosy internautów.

Swój wyraz dezaprobaty wprost wyraziła Ewa, która w trakcie porannych obrządków zignorowała Agnieszkę, nie witając się z nią, co zostało odebrane przez uczestniczkę za brak kultury. Na swoim Instagramie Ewa pokazała konsekwencję w swojej opinii po zdradzie Agnieszki i całą sytuację ironicznie skomentowała:

Biję się w pierś, Ach ten mój (brak przyp. red.) kultury... Myślę, że powinnam powitać chlebem solą oraz rozłożyć czerwony dywan napisała Ewa.

Co więcej, Ewa nie szczędziła też słów zapowiedzi przed zbliżającą się, wyjątkową podwójną emisją "Farmy" 7 kwietnia.

Ewa zapowiada kolejne trudne chwile na "Farmie"

Wiadomo już, że produkcja ogłosiła zmiany w emisji "Farmy" i w środę 7 kwietnia oglądający będą mogli zapoznać się z aż dwoma odcinkami programu z rzędu. Jak zapowiada ja sama Ewa?

Jutro przekonam się, czy serce wygra z rozumem. Nie jestem konformistką i dziś bardzo mnie to wkurza. Wolałabym nią być. Nie stawałabym przed tak trudnym wyborem, przed jakim stoję dziś. Jedno jest pewne: jutro będzie się działo napisała Ewa na swoim Instagramie.

Ewa dodała tajemniczości do swoich słów, przyznając w kolejnych InstaStories, że w rozgrywkach na "Farmie" pomogło jej wcześniejsze czytanie książek.

Ewa odpowiada Agnieszce w "Farmie"