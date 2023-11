Ewa Wachowicz zagrała w filmie i już od 29 listopada będzie można ją oglądać na ekranach kin obok Małgorzaty Sochy! W czym zagrała? W komedii "Jak poślubić milionera”.

Bardzo się cieszę z mojego debiutu na wielkim ekranie – mówi Ewa Wachowicz. - Jak chyba każda dziewczynka marzyłam w dzieciństwie, by zostać aktorką lub piosenkarką. Za to w dorosłym życiu powtarzałam, że jeśli już miałabym pojawić się w jakimś w filmie, to chciałabym zagrać samą siebie. No i proszę! Marzenia się spełniają. Co ciekawe podobna scena, która się pojawia w filmie, wydarzyła się naprawdę.