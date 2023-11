1 z 5

Ewa Wachowicz otwiera własną restaurację - podaje magazyn "Party". Gwiazda wykupiła część udziałów w firmie prowadzącej „Zalipianki” - kultowy lokal w Krakowie. W kuchni Ewy będzie królowała kuchnia małopolska i polska:

Chciałabym, by mieszkańcy i turyści mogli zjeść tu najlepszą maczankę krakowską czy kluski leniwe - mówi Ewa Wachowicz.

Dla gwiazdy Polsatu to spełnienie marzeń! Ale i spore wyzwanie - w końcu prowadzenie restauracji to trudny biznes. Plany Wachowicz skomentowała m.in. Magda Gessler! Co powiedziała? Zobaczcie na kolnej stronie.

Zobacz: Ewa Wachowicz jako panna młoda! O co chodzi? Zobaczcie jej spektakularną stylizację! ZDJĘCIA