Ewa Szykulska wciąż cierpi po stracie męża. "Jej rozpacz po stracie ukochanego nie ma granic"

Taka strata jest zawsze bardzo bolesna. Szczególnie, gdy ktoś jest związany ze swoimi podopiecznymi i domownikami tak, jak Agnieszka Woźniak-Starak. Gwiazda napisała na Instagramie o stracie, jaką poniosła - nie żyje jej pies, jamniczka Judy. Poświęciła jej wzruszający wpis na Instagramie, pod którym natychmiast zaroiło się od komentarzy znajomych gwiazdy i jej fanów. Zobacz także: Ewa Drzyzga szczerze o współpracy z Agnieszką Woźniak-Starak w "Dzień Dobry TVN" Agnieszka Woźniak-Starak o jamniczce Judy Agnieszka Woźniak-Starak często podkreśla, jak ważne są dla niej zwierzęta, z którymi mieszka. To m.in. one pomagały jej przetrwać trudne chwile po wielkiej stracie, z jaką musiała się zmierzyć - tragiczną śmiercią męża. Niestety, w sobotę na swoim instagramowym profilu dziennikarka i prowadząca "Dzień dobry TVN" poinformowała, że nie żyje jej jamniczka, Judy. We wzruszającym wpisie Agnieszka Woźniak-Starak opisała niezwykłą historię psiaka. Jak się okazuje, była to sunia po poważnych przejściach. Żegnaj maleńka, byłaś bardzo dzielną jamniczką - zaczyna swój wpis gwiazda. Judy trafiła do Staraków z planu filmu „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”. To ona... wygrała casting do filmu! Michalina Wisłocka kochała jamniki i chociaż na początku Piotrek nie chciał słyszeć o psie na planie, dał się jednak przekonać, a duża w tym zasługa Magdy Boczarskiej i Marysi Sadowskiej, że Wisłocka bez jamnika to nie Wisłocka. Przyjechały jamniki, casting wygrała Judy. Z niedowładem nogi, kulawa, nie pachniała najlepiej, jednak grała brawurowo. W zasadzie to Magdzie zawdzięczam to, że Judy trafiła do nas, bo to ona odkryła, że nasza mała aktorka nie ma domu. To znaczy ma, ale tymczasowy, jest bowiem pod opieką fundacji @sosdlajamnikow,...