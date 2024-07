Reklama

Ewa Szlachcic od kilku lat próbuje zaistnieć w polskim show-biznesie. Jej talent mogliśmy podziwiać w wielu programach typu talent-show - "Szansa na sukces", "Tak to leciało", "Bitwa na głosy" (zespół Nataszy Urbańskiej), czy wreszcie w pierwszej edycji "The Voice of Poland". Jej mentorką była Ania Dąbrowska, podobnie jak Aleksandry Galewskiej, która kilka dni temu zszokowała wszystkich swoim wpisem na Facebooku. Przypomnijmy: Na profilu laureatki "The Voice" pojawił się nekrolog. O co chodzi?

W 2012 roku na rynku ukazał się pierwszy album Ewy "Fotografie", który chociaż nie odniósł sukcesu komercyjnego, spotkał się z pozytywnym przyjęciem krytyków. Teraz przed wokalistką pojawiła się szansa na światową karierę. Na jej profilu na Youtube pojawiło się wideo na którym widzimy jak Szlachcic śpiewa wielki przebój "Can You Feel the Love Tonight" osiemnastoma różnymi głosami z bajek Disneya i nie tylko.

Wideo dzięki tytułowi w języku angielskim ma szansę stać się międzynarodowym hitem. Nie da się ukryć, że Ewa jako Bajka z Atomówek czy Mała Syrenka brzmi niemalże identycznie jak wspomniane bohaterki bajek.

Jak wam się podoba?

