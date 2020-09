Ewa Mrozowska z "Gogglebox" w idealnym płaszczu na jesień! Ten model pasuje do wszystkiego

Jasny płaszcz to prawdziwy must have w szafie każdej kobiety. Idealnie sprawdza się jako uzupełnienie jesiennych stylizacji, zarówno tych codziennych, jak i bardziej eleganckich. Doskonale wie o tym Ewa Mrozowska z "Gogglebox", która po beżowy płaszcz sięgnęła, tworząc stylizację na spacer z synem. Gwiazda TTV doskonale orientuje się w najnowszych trendach i stworzyła idealny look na tzw. "polską złotą jesień". Znamy markę i cenę płaszcza gwiazdy "Gogglebox"!

Ewa Mrozowska z "Gogglebox" w idealnym płaszczu na jesień za 259 zł

Ewa Mrozowska odkąd została mamą często publikuje swoje stylizacje ze wspólnych spacerów z synkiem Leonem. Gwiazda programu TTV zawsze stara się wyglądać stylowo. Tak też było tym razem! Ewa Mrozowska zdecydowała się na ponadczasowy, dwurzędowy płaszcz Luxury Coat marki OlaVoga za 259 zł. Jest dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: beż, karmel i czerń. Zestawiła go z białą koszulką, jeansami i beżowymi botkami. Ten look zachwycił fanki gwiazdy, które wprost piszą:

Uwielbiam twoje stylki❤️ Ale ma pani cudne te warkocze 😍 Pięknie wyglądacie ❤️ i wróciły dzwony 😊

Sami spójrzcie!

Ewa Mrozowska beżowy płaszcz połączyła z zamszowymi botkami w jasnym kolorze. Od tego jesiennego zestawu trudno oderwać wzrok!

Płaszcz Luxury Coat marki OlaVoga dostępny jest za 259 zł.

Gwiazda TTV niedawno pozowała w dresie tej samej marki. Świetna stylizacja na spacer z dzieckiem.