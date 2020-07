Ewa Mrozowska z "Gogglebox" w boskiej koszuli, która będzie rządzić tej jesieni! Wiemy gdzie ją dostaniecie!

Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" doskonale wie, co aktualnie króluje w trendach. Tym razem bohaterka hitu TTV zachwyciła swoje fanki oversizową koszulą, którą można wykorzystać do wielu stylizacji. Gwiazda "Gogglebox" wygląda w niej naprawdę obłędnie pięknie, a ponadto taki krój będzie absolutnym numerem jeden tej jesieni. Wiemy, gdzie możecie ją dostać. Zobaczcie!

Zobacz także: Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" szczerze o zmianach w życiu. Fani: "Czyżby rozstanie z mężem?" Odpowiedziała!

Ewa Mrozowska z "Gogglebox" w boskiej koszuli, która będzie rządzić tej jesieni!

Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" to niekwestionowana ikona stylu i klasy. Jej dobór stylizacji zawsze zachwyca fanki, które często dopytują, gdzie można dostać takie cuda, jakie ma na sobie właśnie Ewa. Gwiazda hitu TTV doskonale wie, jak łączyć wszystkie dodatki i elementy garderoby, aby całość wyglądała modnie i stylowo. Tak się stało również i tym razem!

Zobacz także: Rodzina Agnieszki Kotońskiej z "Gogglebox" powiększyła się! Wózek dziecka robi furorę na Instagramie

Ewa Mrozowska opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie, na którym widzimy ją w ciemnych szortach oraz białej oversizowej koszuli - to własnie ten element garderoby bohaterki hitu TTV zrobił ogromne wrażenie na jej obserwatorkach, które w komentarzach pod postem dopytują, gdzie można dostać taką perełkę.

- Mogę poprosić o info skąd koszula? Dokładnie takiej szukam, a jakoś nic mi nie pasuje z tego, co znalazłam

Gwiazda "Gogglebox" wyjawiła, że koszulę, którą ma na sobie, można znaleźć w self-code.eu. Dostaniecie ją w cenie 280 złotych. Taki krój to absolutny must have nadchodzącej jesieni! Świetnie sprawdzi się zarówno do casualowych stylizacji, jak i do tych bardziej eleganckich. Nieważne czy dopasujesz do niej spodnie i sneakersy, czy spódnicę i szpilki - będziesz w niej wyglądać bosko! Oryginalne rękawy oraz dłuższy tył sprawiają, że ciężko nie zwrócić na nią uwagi.

I jak Wam się podoba? My jesteśmy zachwyceni! Chociaż lato w pełni, to powoli już powinnyśmy zacząć rozglądać się za jesiennymi stylizacjami. Jeśli chcecie wyglądać modnie i stylowo w nadchodzących miesiącach, to koniecznie rozważcie zakup koszuli właśnie w takim stylu, jak ma na sobie Ewa Mrozowska. Świetnie będą pasować do niej spodnie, które ostatnio założyła Agnieszka Woźniak - Starak. One również będą królowały tej jesieni!