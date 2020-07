Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" szczerze o zmianach w życiu. Fani: "Czyżby rozstanie z mężem?" Odpowiedziała!

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" pokazała kolejne zdjęcie przedstawiające swoją niesamowitą metamorfozę. W przeciągu ostatnich trzech lat schudła ponad 30 kg. Porównanie zdjęć, które opublikowała robi ogromne wrażenie, jednak jest również coś, co zaniepokoiło fanów. Chodzi o nowy wpis gwiazdy TTV. Fani zapytali bezpośrednio czy rozstała się ze swoim mężem. Odpowiedziała natychmiastowo.

Agnieszka Kotońska pokazała kolejną metamorfozę

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" jest prawdziwą motywacją dla swoich fanek. Widzowie, którzy znajdą ją jeszcze z początków programu TTV, dziś mogliby już jej nie poznać. Agnieszka chętnie dzieli się z internautami swoimi zdjęciami z przemiany i pokazuje, jak na bieżąco dba o aktualną sylwetkę. Dziś opublikowała intrygujący a zarazem motywacyjny wpis, jednak internauci czytając go, zmartwili się i zapytali czy w jej związku z mężem się nie układa.

Agnieszka w nowym wpisie nawiązała do życiowych zmian oraz do tego, że warto jest dać sobie szansę na bycie szczęśliwym, nawet jeżeli wymaga to od nas radykalnych zmian.

Jeśli czujesz potrzebę zmiany - zrób to ❤️Nie czekaj aż będzie za późno, nie odkładaj zmian na później, bo to później może nigdy nie nadejść 👀🍭 (...) Zmieniłam się, wiem, no ale chyba na plus. Każdy z nas na przełomie 3 lat się zmienił, zresztą zmieniło się wszystko i bardzo dobrze, bo inaczej bylibyśmy nudni o i bezbarwni (...)❤️Jedni założyli szczęśliwe rodziny, inni się rozwodzą, bo nie ma sensu tkwić w związku, w którym nie ma miłości i wzajemnego zrozumienia. Odeszło też wielu ludzi, którzy byli dla nas bardzo ważni ❤️Życie toczy się swoimi prawami i biegnie w swoim tempie ale najważniejsze to, żeby w tym wszystkim akceptować się i dążyć do najlepszych zmian ❤️❤️❤️🦋😜🤪👀🍭❤️ - napisała na Instagramie.

Fani postanowili od razu zapytać czy w jej małżeństwie wszystko w porządku:

- Czyżby rozstanie z mężem?

- Hi hi no coś Ty! Ściskam - odpowiedziała

- to się cieszę bardzo, że zmiana nie dotyczy męża. Pozdrawiam serdecznie

Na szczęście wszyscy zaniepokojeni mogą odetchnąć z ulgą, a Agnieszka Kotońska jak zawsze obdziela wszystkich pozytywną energią.

Agnieszka i Artur Kotońscy tworzą zgrany duet. Publiczność pokochała ich po udziale w "Gogglebox. Przed telewizorem".