Ewa Mrozowska i Sylwia Bomba to szalone przyjaciółki z "Gogglebox. Przed telewizorem". Dzisiaj spełniają się również jako mamy. Dla Ewy to pierwszy Dzień Matki, w którym to ona jest mamą. Leon przyszedł na świat w grudniu 2019 roku i całkowicie odmienił jej życie. W tym wyjątkowym dniu gwiazda TTV zdecydowała się na wzruszające wyznanie.

Zobacz także: Kaczorowska, Krupa, Przybysz... Dla tych gwiazd to pierwszy Dzień Matki! Kto jeszcze został mamą w ostatnich miesiącach?

Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" świętuje Dzień Matki

Ewa Mrozowska należy do grona mam, które w tym roku po raz pierwszy świętują Dzień Matki. Ten dzień od dzisiaj nabiera dla niej jeszcze bardziej wyjątkowego znaczenia. Gwiazda TTV opublikowała urocze zdjęcie z synem, a we wpisie wyraziła swoją wdzięczność za możliwość bycia mamą. Wyznała, że pojawiały się w niej już chwile zwątpienia i nie do końca wierzyła, że jej największe marzenie wreszcie się spełni:

♥️ Dziś Nasz wyjątkowy dzień ♥️ fajnie że należę do grona Mamuś bo czasem już wątpiłam czy się uda 🤭😉 Kochane Życzę sobie i Wam wszystkiego najlepszego i dużo siły kiedy przychodzą cięższe dni! Jesteście Najlepsze ♥️

Post wywołał bardzo pozytywne emocje. Życzenia z okazji Dnia Matki złożyła także Paula Tumala, która niedawno urodziła bliźniaczki:

- kochana ❤️❤️❤️❤️ dałyśmy radę 😉🤪💪🏻💪🏻💪🏻 - odpowiedziała jej Ewa

- ❤️ a ile jeszcze przed nami 🙈😍😍😍😜

Z pewnością będzie się działo! Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam!

Zobacz także: Lewandowska, Wieniawa, Rozenek, Szelągowska, Doda, Siwiec… Jak wyglądają mamy gwiazd? GALERIA

Ewa Mrozowska świętuje swój pierwszy Dzień Matki. Gwiazda TTV została mamą w grudniu 2019 roku.

Synek Ewy Mrozowskiej ma na imię Leon i natychmiastowo skradł jej serce.

Instagram