Ewa Mrozowska z "Gogglebox" przyznała się do poważnej choroby: "Walczyłam od 17. roku życia!"

Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" od kilku tygodni jest szczęśliwą mamą Leonka. Gwiazda zawsze mogła pochwalić się szczupłą sylwetką, jednak nikt nie spodziewał się, że bohaterka hitu TTV zmagała się także z potworną chorobą, jaką jest anoreksja. W szczerym wpisie w mediach społecznościowych opowiedziała o tym, jak wygląda jej powrót do formy po ciąży oraz jak urodzenie synka wpłynęło na jej psychikę.

Zobacz także: Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" wreszcie zdradziła, jak udało się jej schudnąć 30kg!

Ewa Mrozowska to jedna z najbardziej lubianych bohaterek programu "Gogglebox. Przed telewizorem" Duet, który stworzyła z Sylwią Bombą dostarcza widzom wiele radości i uśmiechu na twarzy. Jak wiadomo, Ewa niedawno urodziła swojego pierwszego synka i od tej pory w całości poświęca się macierzyństwu. Gwiazda "Gogglebox..." postanowiła za pośrednictwem mediów społecznościowych podzielić się spostrzeżeniami, jakie zaobserwowała u siebie po porodzie. Ponadto wyjawiła, że dopiero teraz udało jej się zaakceptować siebie, a kiedyś walczyła ze straszną chorobą, jaką jest anoreksja.

Dziewczyny minęło 6 tygodni od porodu ,czas na podsumowanie 😂🤪wiem ze wiele z was to ciekawi 😂! W ciąży przytyłam 14,5 kg ,zostało mi 5 kg chciałabym jeszcze zrzucić z 2 kg ale nie chce się już katować dietami i nadmiernymi ćwiczeniami 🙉 zazwyczaj kobiety przestają się akceptować po porodzie ,a u mnie stał się cud i w końcu siebie zaakceptowałam, a walczyłam o to od 17go roku życia, dorobiłam sie nawet anoreksji w młodych latach 😅😞 Ale już nie muszę być rozmiarem 34 ,dziękuje za ta transformacje psychiczna Leonowi 😅🙈 jak jest u was ? Może któraś z was ma podobnie do mnie ?♥️ na drugim zdjęciu 9 miesiąc ciąży ,3 zdjęcie dokładnie rok temu przed zajściem w ciąże dla porównania 😂😂😂😂