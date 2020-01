Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" wreszcie zdradziła, jak udało się jej schudnąć 30kg!

Agnieszka Kotońska jest jedną z największych gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem". W ostatnim czasie gwiazda przeszła spektakularną metamorfozę i zmieniła się nie do poznania! Oprócz nowej fryzury, Agnieszka może pochwalić się także nową figurą!

Na jej Instagramie pojawił się wpis, w którym uczestniczka "Gogglebox..." opowiedziała o szczegółach swojej diety oraz treningów.

Agnieszka Kotońska wyjawiła sekret swojej szczupłej figury!

Agnieszka Kotońska od kilku miesięcy nie przestaje zachwycać swoich fanów! Jej przemiana jest tak ogromna, że wszyscy zastanawiają się, w jaki sposób osiągnęła tak imponujące rezultaty. Nie trudno się było domyślić, że gwiazda "Gogglebox..." zrezygnowała ze słodkich przysmaków na rzecz pełnowartościowych produktów, jednak co jeszcze musiała zrobić, aby schudnąć aż 30 kg?

Na szczęście Agnieszka w końcu wyjawiła tę tajemnicę na swoim Instagramie!

Pytacie mnie jak zaczęła się moja przygoda że zdrowym stylem życia ❣A że jestem po treningu co widać na foto (typowy nie ogar po siłowni - nawet Nela wygląda jak by ćwiczyła🙈haha ) Endorfiny fruwaja w głowie pelno pozytywnych myśli ❣❤🖤pomyślałam napiszę, a co mi szkodzi ,może i Ty złapiesz wiatr w żagle i pofruniesz❤🖤

Zaczęłam ćwiczyć 2 lata temu w zaciszu domowym ,przedtelewizorem razem z MELL B , Chodakowska,Lewandowska - zaczęła swój post Agnieszka Kotońska.

Okazało się, że gwiazda "Gogglebox..." na początku wstydziła się chodzić na siłownię z powodu swojej sylwetki. Jednak później nabrała wiatru w żagle i rozpoczęła także aktywność fizyczną poza domem.

WSTYD nie pozwalał mi wyjść na siłownię ,więc pomyślałam najpierw zrzuce parę kg i będę miała więcej odwagi ❤🖤😉ćwiczenia były krótkie bo tylko tyle mogłam na tamten czas z siebie wydusic 🙈,potem zaczęłam zdrowo się odżywiać i oczywiście wprowadziłam też suplementy moje @berberys_slim i tak nabrałam rozpędu i stosuje trzy złote zasady

1. Zdrowo jem 🍅🍏🍊🍒🍓

2.Ćwiczę

3 suplementy @berberys_slim

A Ty na jakim etapie jesteś? 📺 Wolisz ćwiczenia w domu czy siłownia? - napisała Agnieszka Kotońska.

Oczywiście fani w dalszym ciągu nie kryją zachwytu nad metamorfozą swojej idolki!

- Pani Aga coraz młodsza - Cudownie wyglądasz 👑😉🔥👏 - jaka chudzina😍 👏 wielkie brawo za zawzięcie! wyglądasz pięknie! ❤️ - wyglądasz rewelacyjnie przepięknie poprostu - Piękna przemiana, wiem ile to wysiłku i silnej woli kosztuje więc podziwiam 😍 - piszą zachwyceni fani.

Wygląda na to, że Agnieszka po prostu zrobiła to, co większość gwiazd, które schudły w ostatnim czasie. Zdrowa dieta, aktywność fizyczna oraz odpowiednia suplementacja są receptą na szczupłą i zgrabną sylwetkę. Oczywiście gratulujemy Agnieszce wytrwałości i motywacji do działania! Efekty są zdumiewające!

Agnieszka Kotońska jeszcze 5 lat temu ważyła 30 kg więcej!