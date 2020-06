Ewa Mrozowska z "Gogglebox" we fryzurze, która będzie hitem nadchodzących wakacji! W takiej odsłonie chyba jeszcze jej nie widzieliśmy

Ewa Mrozowska nie przestaje zaskakiwać! Tym razem gwiazda "Gogglebox" postanowiła zaszaleć ze swoją fryzurą. W takim wydaniu, chyba jeszcze jej nie widzieliśmy.

Fanki podziwiają Ewę nie tylko za piękną fryzurę, ale również za tak fantastyczną organizację czasu - gwiazda hitu TTV od kilku miesięcy łączy obowiązki zawodowe z macierzyństwem, a do tego znajduje również czas dla siebie. Zobaczcie!

Ewa Mrozowska w nowej fryzurze zachwyciła fanów! Jak udaje jej się znaleźć czas na wszystko?

Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" to prawdziwa ikona stylu! Jej kreacje zawsze są dobrane perfekcyjnie, a do tego wspaniale wykonany makijaż i piękne bujne włosy sprawiają, że gwiazda hitu TTV wygląda idealnie! Ewa od kilku miesięcy jest też szczęśliwą mamą Leonka. Fanki są pełne podziwu, że gwiazda poświęca się macierzyństwu, sprawom zawodowym, a także zawsze znajdzie czas dla siebie.

Jedno z najnowszych zdjęć Ewy Mrozowskiej sprawiło, że wielbiciele gwiazdy "Gogglebox..." znów pytają, jak udaje jej się wszystko ze sobą połączyć. Ewa pokazała się w przepięknej fryzurze, w jakiej chyba jeszcze nigdy wcześniej jej nie widzieliśmy. Pięknie splecione włosy podkreśliły jej słowiańską urodę.

Słowiańska krew 😂♥️ uwielbiam takie fryzurki to i przyszpanuje z fotka🤪 kto lubi takie włoski ? 😃💁🏼‍♀️ - napisała Ewa Mrozowska.

Wielbiciele Ewy w komentarzach pod postem doceniły jej fryzurę oraz świetną organizację czasu!

- Pełen szacun jak dla mnie . Nie wiem jak to robisz ,ze masz czas na takie fryzury , makijaże i te zdjęcia ! Wiem ile czasu to zajmuje . Rodziłyśmy dzieci dokładnie w tym samym czasie , ale moja córcia , żyć beze mnie nie potrafi , wiec jedne co mi się udaje teraz zrobić , to po kąpieli rozczesać włosy . O makijażu nie wspomnę - robię tylko basic. - Piękna 😍😍😍 18 jak nic 🔥🔥🔥🔥 - Piękne włosy 😍 - Jaka śliczna fryzura😍❤️ - piszą fani.

Wygląda na to, że Ewa nie potrafi siedzieć bezczynnie, swój czas wypełnia do maksimum, a my możemy podziwiać tego efekty. Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" zawsze wygląda pięknie, ale w tej fryzurze olśniewa. Tylko spójrzcie!

Instagram

Ewa doskonale wie, co będzie modne na głowie tego lata. Takie sploty będą rządziły w te wakacje!

Instagram

Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" niedawno świętowała swój pierwszy dzień mamy, a 1 czerwca pierwszy dzień dziecka razem ze swoim synkiem Leonkiem!