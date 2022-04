Ewa Krawczyk o pierwszym roku bez Krzysztofa Krawczyka: "Wygasło we mnie pół życia"

Krzysztof Krawczyk zostawił po sobie ogromny majątek? Media dotarły do informacji, co po zmarłym artyście odziedziczy jego ukochana żona. Według doniesień "Super Expressu" Krzysztof Krawczyk pomimo ogromnej kariery żył skromnie i wcale nie miał wielkiego majątku. Co więc otrzyma w spadku Ewa Krawczyk? Testament Krzysztofa Krawczyka Śmierć Krzysztofa Krawczyka wstrząsnęła wszystkimi. Artysta zmarł w poniedziałek wielkanocny (5 kwietnia), a jego pogrzeb odbył się w miniony weekend ( w sobotę 10 kwietnia). W ostatnim pożegnaniu Krzysztofa Krawczyka wzięli udział jego najbliżsi, przyjaciele, fani oraz przedstawiciele władz. Dziś, kilka dni po pogrzebie artysty, w mediach pojawiła się informacja, jaki majątek po sobie pozostawił po sobie Krzysztof Krawczyk. "Super Express" informuje, że artysta otrzymywał 1700 złotych emerytury. Połowę tej sumy- jak sam kiedyś przyznał- przekazywał swojemu synowi. Mam bardzo dobrą emeryturę, 1700 zł, z czego połowę oddaję synowi i właściwie nie oglądam tych pieniędzy. Mogę liczyć tylko na to, co w trakcie mojego, wcale nieoszczędnego trybu życia, uda się zaoszczędzić, ale koszty utrzymania są bardzo duże. Jednak, jak wyliczyłem, do końca życia powinno nam wystarczyć na podstawowe rzeczy – Krzysztof Krawczyk mówił w 2016 roku. Teraz Ewa Krawczyk ma prawo do rodzinnej renty w wysokości 85% emerytury zmarłego męża- wdowa po artyście musi zdecydować, czy pozostaje przy swojej emeryturze czy będzie pobierać rentę rodzinną, która po waloryzacji renty będzie wynosić ok. 1700 złotych. Ewa Krawczyk ma również do swojej dyspozycji rodzinny dom w Grotnikach. Piękną posiadłość Krzysztof Krawczyk kupił od swojego fana. Mogłem dać, na dzisiejsze pieniądze, 15 tys. Za dom, który teraz wart jest milion. I kto powiedział, że Bóg nie...