Ewa Kasprzyk, 68-letnia aktorka znana z odważnych wypowiedzi i silnego charakteru, potwierdziła rozstanie z narzeczonym Michałem Kozerskim, który był od niej młodszy o 8 lat. Para, która poznała się w 2016 roku w Turcji, była w związku od 2018 roku i oficjalnie się zaręczyła. Wspólnie występowali w programach telewizyjnych, takich jak „Power Couple” (2021) oraz „Para do gara. Ona mówi, on gotuje” (2023).

Decyzję o zakończeniu związku Ewa Kasprzyk ogłosiła podczas rozmowy w podcaście „Złota Scena” prowadzonym przez Annę Jurksztowicz.

Ewa Kasprzyk rozstała się z partnerem: „Jestem do wzięcia”

W trakcie wywiadu Anny Jurksztowicz, w podcaście "Złota scena" Ewa Kasprzyk została zapytana o plotki dotyczące jej rzekomych relacji z młodszymi mężczyznami. Aktorka odpowiedziała szczerze:

Teraz to w ogóle z nikim się nie zadaję. Jestem do wzięcia od niedawna, także przyzwyczajam się znowu do bycia singielką. Jest to bardzo cudowny stan.

Ewa Kasprzyk nie owijała w bawełnę - potwierdziła, że znów jest singielką i nie planuje obecnie nowych związków.

Dlaczego związek nie przetrwał? Kasprzyk o swojej niezależności

Podczas rozmowy w „Złotej Scenie” Kasprzyk otwarcie mówiła o swoim podejściu do relacji. Jej zdaniem przyczyną rozpadu związku mogła być silna potrzeba wolności i niezależności:

Ja mojego życia nie podporządkowuję związkom, bo jak wiemy, to jest bardzo kruche i też myślę, że może dlatego moje związki nie wytrzymują. Że jednak ten gen wolności, niezależności jest we mnie bardzo silny.

Historia miłości Ewy Kasprzyk i Michała Kozerskiego

Ewa Kasprzyk i Michał Kozerski poznali się w 2016 roku podczas wakacji w Turcji. Związek rozpoczął się dwa lata później, w 2018 roku. W tym czasie Kasprzyk ostatecznie zakończyła poprzednie małżeństwo, a nowa relacja szybko stała się medialna. Para angażowała się w różne projekty, dzieląc się swoim uczuciem z widzami.

Jednak już w maju 2025 roku pojawiły się pierwsze spekulacje o możliwym rozstaniu. Aktorka wówczas nie komentowała plotek, twierdząc: „To moja prywatna sprawa.” Dopiero kilka miesięcy później, w listopadzie 2025 roku, potwierdziła definitywny koniec relacji.

