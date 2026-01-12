Ewa Kasprzyk w weekend pojawiła się w "Dzień dobry TVN". Na śniadaniówce opowiedziała między innymi o planach na kolejny rok. Aktorka poruszyła również temat swojego życia uczuciowego. Jak sama przyznała, nie zamyka się na nowe relacje po rozstaniu. "Bardzo jestem otwarta na nowe" - powiedziała.

Ewa Kasprzyk i Michał Kozerski rozstali się

Po kilku latach związku aktorka Ewa Kasprzyk oficjalnie potwierdziła, że jej relacja z narzeczonym Michałem Kozerskim dobiegła końca. Para planowała wspólną przyszłość i była często widywana razem. Teraz Kasprzyk otwarcie przyznaje, że jest już singielką i powoli przyzwyczaja się do nowego etapu w życiu.

Rozstanie aktorki wzbudziło spore zainteresowanie mediów, ponieważ ich związek uchodził za jeden z bardziej stabilnych w polskim show‑biznesie. Kasprzyk nie ukrywa, że teraz cieszy się wolnością, choć wcześniej unikała komentowania o zakończeniu swojej relacji. Ostatnio pojawiła się w "Dzień dobry TVN", gdzie zdobyła się na zaskakujące wyznanie.

Ewa Kasprzyk zaskoczyła wyznaniem

Ewa Kasprzyk była gościem w weekendowym wydaniu "Dzień Dobry TVN", a 1 stycznia gwiazda polskiego filmu obchodziła swoje 69-te urodziny. Z tej okazji podzieliła się planami na najnowszy rok. Wyznała, że po niedawnym rozstaniu jest już gotowa na nową miłość a jej serce pozostaje otwarte.

Chcę spokoju, balansu, miodu na moje serce. Założyłam sobie, że ten nowy rok będzie najszczęśliwszym rokiem w moim życiu i to afirmuję, ponieważ zaczęłam też troszeczkę afirmować i medytować, co jest w ogóle niepodobne do mnie. Uważam, że jeśli coś nie jest dla ciebie, to odrzuć to, skończ pewne rzeczy, zamknij pewien rozdział i otwórz się na nowe. Bardzo jestem otwarta na nowe opowiadała w śniadaniówce.

Zobacz także: