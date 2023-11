Trzyma pani kciuki za Joannę Kulig? Mówi się, że ma szanse na Oscara!

– Bardzo kibicuję Joasi. Ostatnio w polskim filmie stało się coś niezwykłego. Joasia weszła w wielki świat filmu z impetem, jakby przyszła po swoje. Dokładnie wiedziała, czego chce, dlatego nie musiała się promować na celebryckich imprezach. Kulig ma wszystko, co powinna mieć aktorka, żeby odnieść międzynarodowy sukces. To jest jej rok!

Żałuje pani, że aktorkom pani pokolenia trudniej było zrobić zagraniczną karierę?

– Ale aktorkom w jej wieku też się często nie udaje, dlatego nie ma we mnie nawet cienia zazdrości. Gwiazdą po prostu trzeba się urodzić. Pamiętam, gdy grałam w „Dziewczętach z Nowolipek”, siedziałyśmy we cztery w charakteryzatorni. Podeszła wtedy do nas Kalina Jędrusik, wskazała na mnie i powiedziała: „Ty będziesz najdłużej w tym zawodzie”. I to w pewnym sensie się sprawdziło. W Joasi Kulig podoba mi się to, że nie udaje gwiazdy. Ona nią jest i robi wszystko w zgodzie ze sobą.