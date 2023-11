Już w najbliższą niedzielę, 20 października, Telewizyjna Jedynka wyemituje kolejny odcinek "Rolnik szuka żony". Hitowy program wróci na antenę po dwóch tygodniach przerwy- ze względu na wieczór wyborczy w miniony weekend fani nie zobaczyli nowego odcinka "Rolnika". A co wydarzy się w nowej odsłonie show? Okazuje się, że rolnicy wybiorą się na pierwsze randki ze swoimi kandydatkami! W sieci pojawił się zwiastun show, z którego wynika, że Jakub świetnie bawił się na randce z Ewą! Co na to Anna?

Rolnicy na romantycznych randkach

Okazuje się, że randkę z pewnością wybiorą się m.in. Adrian i Ilona oraz Jakub i Ewa! Wygląda na to, że wspólne wyjście Jakuba z Ewą mocno przeżyje Anna, która najprawdopodobniej zacznie podejrzewać, że to właśnie jej konkurentka jest faworytką rolnika.

Jak powiedzieć Ani, żeby pojechała do domu- Anna będzie mówiła przed kamerami.

Gorąco zrobi się również u Seweryna! Kandydatki rolnika zapytają go wprost, czy wie już, którą z nich wybierze. Jak zareaguje rolnik? Czy powie głośno, która z kobiet zrobiła na nim największe wrażenie? Jedno jest pewne, w nowym odcinku programu "Rolnik szuka żony" nie zabraknie wielkich emocji!

Zobaczcie zwiastun najnowszej odsłony show! Myślicie, że na romantycznej randce Ewa rozkocha w sobie Jakuba?

Zwiastun nowego odcinka "Rolnik szuka żony".

Rolnicy wybiorą się na randki ze swoimi kandydatkami.

