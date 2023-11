Ta jesień będzie należała do Ewy Farnej! Jak donosi nowy "Flesz", wokalistkę już niebawem zobaczymy w jury nowego show Polsatu "AllTogether Now". Jego formuła to połączenie "Idola" z "X-Factor", a zadaniem początkujących artystów będzie przekonanie setki ludzi i jury, że naprawdę mają talent do śpiewania. A będzie o co walczyć, bo zwycięzca zgarnie wysoką nagrodę pieniężną.

Choć we wrześniu minie dopiero rok od ślubu Farnej z Martinem Chobotem, to wszyscy dziennikarze zadają Ewie pytanie, kiedy planuje zostać mamą. Wokalistka niejednokrotnie podkreślała, że rodzina i dzieci są sensem jej życia, dlaczego więc odwleka decyzję o macierzyństwie? Farna nie ukrywa, że ma już serdecznie dość pytań o ciążę. W mocnych słowach skwitowała sprawę też jej menadżerka.

Ewa Farna jest w ciąży?

Nie każda 25-latka, która wyszła za mąż, musi od razu mieć dzieci. Ewa zostanie mamą, ale najszybciej za kilka lat. Teraz intensywnie pracuje – powiedziała w rozmowie z "Fleszem" Karolina Kędra.

Gwiazda i jej mąż, planują dzieci, ale dopiero za kilka lat. Teraz skupiają się na pracy, a tej mają co niemiara. Ewa razem z zespołem jest obecnie w letniej trasie koncertowej, będzie też gwiazdą wielu festiwali. Co wcale nie przeszkadza jej cieszyć się urokami życia małżeńskiego.

"To nie tylko papier. Małżeństwo jest cool", mówi Ewa Farna.

Ewa Farna zasiądzie w jury "All Together Now" - nowego show Polsatu.

Wokalistka i jej mąż Martin Chobot we wrześniu będą świętować pierwszą rocznicę ślubu.

