Ewa Farna zabrała synka do pracy! Fani nie dowierzają: "Artur jest już taki duży?"

Ewa Farna pokazała swojego synka! Gwiazda pochwaliła się, że wraca do wytężonej pracy... z synkiem na rękach! Chłopiec towarzyszył mamie w czasie nagrań do czeskiego festiwalu muzycznego. Artur zachwycił internautów, którzy nie dowierzają, że chłopiec jest już tak duży! Dodatkowo chwalą jego fryzurę i twierdzą, że włosy na pewno odziedziczył po mamie! Trudno się z tym nie zgodzić!

Ewa Farna Artura urodziła w czerwcu 2019 roku. Chłopiec już niedługo skończy dwa latka! Ewa pilnie jednak strzeże jego prywatności, więc fani wcale nie mają ciągłego wglądu w rozwój maluszka. Ostatnie zdjęcie Ewy wzbudziło więc wielkie zainteresowanie i zachwyt, a to za sprawą obecności Artura podczas koncertu mamy. Ewa podzieliła się tym wyjątkowym dla siebie wydarzeniem:

Próba dźwięku po meega długim czasie. ✌🏼

Dziś w Czechach biletowany online festiwal z widokiem na Pragę 🙌...

Synku, to moja praca. To są inni ludzie. To jest świat poza domem.

Więcej niż połowę życia🙀😅 dzieciak spędził w lockdownie, mam nadzieje, że już niedługo będzie nam dane bardziej się socjalizować, poznawać siebie w kontekście kolektywu, to przecież dla dzieci takie ważne! - zauważa Farna.