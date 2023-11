Ewa Farna kilka tygodni temu została mamą. Gwiazda urodziła swojego pierwszego syna, Artura, jednak od razu zapowiedziała, że nie zamierza korzystać z długiego urlopu macierzyńskiego. Wokalistka zaledwie kilka tygodni po narodzinach wróciła na scenę i 12 lipca zagrała swój pierwszy koncert. Gwiazda czuje się bardzo dobrze po porodzie i zamierza pogodzić ze sobą opiekę nad dzieckiem i karierę zawodową. W magazynie „Party” przyznała:

Reklama

Można cieszyć się macierzyństwem i grać czasami koncerty. Przecież to nie musi się wykluczać - wyznała Ewa Farna.

Ewa Farna komentuje swój krótki urlop macierzyński!

Ewa Farna pochwaliła się na Instagramie swoim nowym zdjęciem zrobionym po koncercie. I w opisie przyznała, że czuje się doskonale. Gwiazda przyznała, że jej zdaniem powiedzenie szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko jest jak najbardziej prawdziwe i zamierza się tego trzymać, realizując własne plany i rozwijając karierę:

Czuje się świetnie. Uważam, że "nic ekstremalnego nie jest dobre" i "szczęśliwa mama, szczęśliwe dziecko". A wystarczająco mi się to później zwróci. Macierzyństwo jest bez wątpienia na pierwszym miejscu (dzisiaj po pierwszy raz z 24 h tylko 22,5 h razem ????) a to się przecież nie musi wykluczać z nie tak częstym koncertowaniem ????

Ewa Farna wróciła do formy po porodzie?

Artystka dodała też, że każda mama i każde dziecko jest inne, dlatego indywidualnie podejmujemy decyzję o powrocie do pracy. Kobiety nie powinny porównywać się, ale wybrać taką drogę, jaka im odpowiada. Ewa Farna nawiązała też do dodatkowych kilogramów, które przytyła. Okazuje się, że niemal od razu wróciła do formy:

Istnieją matki, które naprawdę rozwiązują większe problemy niż ja. Każde dziecko jest inne, przez to się nie możemy porównywać. I każda mama pozwoli sobie na takie tempo, na jakie się czuje ????. I tak super jest mieć więcej kilogramów przed ciążą, przecież jesteś "z powrotem w formie" zasadniczo od razu!

Trzeba przyznać, że wygląda olśniewająco. Macierzyństwo zdecydowanie jej służy, co zauważyły też jej fanki, pisząc:

rozkwitasz po ciąży???? wyglądasz olśniewająco! ???????? Cudnie wygladasz. Sluzy Ci macierzystwo???????? z relacji, ktore udalo mi sie zobaczyc wnioskuje, ze dalas swietny koncert. Jak cudownie wyglądasz ????

Sami spójrzcie na to zdjęcie!

Zobacz także: Tajemnice męża Ewy Farnej wychodzą na jaw! I to po 10 latach!

Instagram

Ewa Farna z synkiem

Instagram