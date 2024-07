Zimno wam? Popatrzcie co robi Ewa Farna w wannie pełnej lodu! Na swoim profilu pochawliła się bardzo nietypowym filmikiem!

Ewa Farna i wyzwanie od fanów

Ewa Farna dla fanów jest w stanie zrobić naprawdę bardzo wiele. Tym razem podjęła się dwóch wyzwań - zaśpiewać hit Adele “Hello” i wykąpać się w wannie pełnej lodu. Co więcej, zrobiła to jednocześnie. Jak wyszło? Podziwiamy Ewę za samozaparcie - początek był chyba bardzo trudny. Padło nawet jakieś mało cenzyralne słowo po czesku… Ale w końcu zawodowiec, to zawodowiec! Dała radę, końcówka była naprawdę mocna.

Zobaczcie sami :)

Zresztą już wcześniej udowadniała, że repertuar Adele pasuje do jej fantastycznego głosu. Tak było podczas gali wręczenia Czeskich Słowików w Pradze, kiedy zaśpiewała “Skyfall”.

W ostatnim wyzwaniu jedno nas jednak martwi - jeszcze kilka dni temu Ewa pisała, że choruje. Mamy nadzieję, że lodowa kąpiel ją wzmocni, a nie zaszkodzi…

Ewa Farna znów udowodniła, że dla fanów jest w stanie zrobić naprawdę dużo

Ewa znakomicie zaczęła ten rok - od Sylwestra z Dwójką