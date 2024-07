Wczoraj pisaliśmy o tym, że już za kilka dni rusza w Polsce nowa sieć telefonii komórkowej MTV Mobile. Ma być ona skierowana głównie do nastolatków, którzy będą w stałym kontakcie ze znajomymi poprzez darmowy dostęp do Facebooka. Klientów zachęcać ma Ewa Farna - twarz sieci w Polsce. Zobacz: Ewa Farna została twarzą telefonii komórkowej

AfterParty.pl udało się dostać spot reklamujący MTV Mobile z udziałem Ewy Farnej. Prezentujemy go poniżej. Zachęca was do dołączenia do sieci?

