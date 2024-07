Ewa Farna na zdjęciu w bardzo nietypowym stroju. Czyżby piosenkarka w wolnych chwilach trenowała... hokeja! Na Facebooku Ewa pokazała zaskakujące zdjęcie z szatni, gdzie siedzi ubrana w typowy strój zawodników hokeja na lodzie. Wielkie ochraniacze, kask i obszerna koszulka - właśnie w takim wydaniu pokazała się Ewa Farna.

Niestety, nie wszyscy podeszli do zdjęcia Ewy z humorem i dystansem. Jedna z jej fanek delikatnie zasugerowała, że...

Niezbyt miły komentarz chyba lekko poruszył gwiazdę, która postanowiła odpowiedzieć na zaczepki...

Wiesz ile waży to, co mam na sobie? I czy widziałaś kiedyś kogoś, kto by wglądał szczupło w hokejowym ubranku :D?