Z chwilą ogłoszenia, że Ewa Farna dołączy do obsady trwającej jeszcze edycji "X-Factor" pewne było, że będzie jednym z barwniejszych elementów programu. I tak się stało - to jej wypowiedzi i zachowania budzą największe emocje w mediach. Jest jeszcze jeden powód dla którego Ewa jest na językach wszystkich - jej stylizacje w których występuje w odcinkach na żywo. Za każdym razem wytykano jej, że stroje, które wybiera zamiast maskować, podkreślają jej mankamenty. Wokalistka podjęła radykalną decyzję i zdecydowała się zwolnić stylistkę z którą dotychczas współpracowała. Przypomnijmy: Farnej skończyła się cierpliwość. Miała dość obelg i podjęła radykalną decyzję

Zmiana stylisty jest tylko początkiem zmian, które w najbliższym czasie zajdą w życiu Farnej. Jak informuje "Fakt", gwiazda zdecydowała się na ćwiczenia przy pomocy jednej z najbardziej znanych trenerek w Polsce.



Ja uprawiałam sport bardzo dawno temu - jeździłam na nartach i od tego czasu zawsze będę miała wielkie nogi, bo koncentrowałam się na tych mięśniach, jeździłam zawodowo na nartach. Teraz już bardzo długo nie uprawiam sportu, bo nie ma na to czasu, aczkolwiek słyszałam bardzo pozytywne opinie na temat ćwiczeń Ewy Chodakowskiej. Bardzo się staram zmotywować siebie do tego. Mega motywacją dla mnie jest to, że można ćwiczyć w domu - zdradza.