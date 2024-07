Gwiazdy często w swoich szafach mieszczą niezliczone ilości ubrań i dodatków. Ostatnio malutką część garderoby pokazała jedna z najbardziej znanych celebrytek na świecie, Khloe Kardashian. Pokój zarezerwowany na buty i torebki jest wielkości kawalerki i panuje w nim niesamowity porządek. Zobacz: Khloe Kadashian pochwaliła się garderobą. Przebiła nawet Kim

Reklama

Teraz na Facebooku imponującą kolekcją pochwaliła się Ewa Farna. Co ciekawe, okazało się, że nie należą one do artystki, a do jej menadżerki, która postanowiła zrobić porządki w garderobie. Wokalistka zamieściła zdjęcie, ponieważ chciała podzielić się z fanami informacją, że ona również zabiera się za reorganizację swojej szafy, ale jej nie wygląda tak dobrze. Jest również pod wrażeniem takiej ilości obuwia u swojej koleżanki:

Nie, to nie moje. To mojej menagerki! Woow!! Ale tez robie porzadku w garderobie, zeby nie bylo- tylko ta moja troche niefotogenicznie wyglada:-D.

Jesteście pod wrażeniem?

Zobacz: Lewandowska pochwaliła się kolekcją butów. Prezentuje się inaczej niż większości kobiet



Zobacz także

Reklama

Farna na wielkiej gali w Czechach: