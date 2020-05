Ewa Farna pokazała, jak wygląda jej koncert podczas koronawirusa! To jak z "Black Mirror" 

Ewa Farna pokazała, jak wygląda jej koncert zorganizowany w dobie koronawirusa! Wokalistka opublikowała na Instagramie zdjęcie z muzycznej imprezy, w której w nietypowy sposób mogła wciąć udział publiczność.

Jak podczas pandemii wyglądają koncerty Ewy Farnej? Muzycy w maseczkach ochronnych to nie wszystko! Musicie to zobaczyć!

Od momentu wybuchu pandemii koronawirusa minęło już kilka miesięcy. Niestety, w tym czasie groźny wirus rozprzestrzenił się po całym świecie. Wiele państw zamknęło swoje granice, odwołało masowe imprezy czy zakazało wychodzenia z domu bez ważnej przeczyny. W związku z obostrzeniami artyści musieli odwołać zaplanowane wcześniej koncerty. Teraz jednak okazuje się, że Ewa Farna wzięła udział w naprawdę wyjątkowej imprezie muzycznej! Wokalistka pokazała na Instagramie zdjęcie, na którym widać, jak śpiewa przed publicznością, która... ogląda jej koncert online!

Black mirror.😱 Online koncerty z “publicznoscia”.

Co myslicie?🧐 Wrocimy do zywych koncertow czy to jest wygodniejsza przyszlosc?🙂😯- napisała Ewa Farna.