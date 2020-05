Ewa Farna pokazała syna, ale to jej mama przyciąga uwagę: "Kocica, serio, to nie siostra!"

W wielu krajach, także w Czechach, Dzień Matki obchodzi się w drugą niedziele maja. A więc 10 maja świętowała Ewa Farna. Gwiazda na swoim Instagramie pokazała mamę z wnukiem, czyli synkiem Ewy, Arturem. Mama artystki wygląda znakomicie, a gwiazda nazywa ją... "kocicą"!

Ewa Farna rzadko dzieli się życiem prywatnym w sieci, a więc każde zdjęcie jej synka, Artura, wywołuję radość u fanów. Tym razem jednak całą uwagę przyciąga mama piosenkarki, 51-letnia Karin Farna. I rzeczywiście, tak jak pisze Ewa, wygląda jak jej siostra:

Ta kocica to moje mama! (tak, serio to nie siostra😱), z tym, ktory ze mnie zrobil mame❤️ Pojechalismy tak na nasz “pierwszy” koncert, ponad 1000km z Pragi, do polskiej Gołdapi. Nie bylo to nawet 6 tygodni po narodzinach😅... Ja bylam dla Niego, a moja Mama dla mnie❤️ ... bywa tak, ze czasami wszystko czego potrzebujesz, by czuc sie dobrze, to MIEC MAME PRZY SOBIE - napisała Ewa na Instagramie (pis. oryginalna)