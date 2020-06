Ewa Farna pokazała bardzo seksowne zdjęcie! W tej odważnej sukience wygląda jak bogini

Ewa Farna na swoim Instagramie pochwaliła się nową fotografią, do której zapozowała w bardzo odważnej sukience. Chociaż przez ostatnie miesiące wokalistka głównie przebywała w domu, to wygląda na to, że powoli gwiazda wraca do swoich obowiązków artystycznych. Jej najnowsze zdjęcie spowodowało, że fani nie przestają jej komplementować. Zobaczcie jak zjawiskowo wygląda Ewa Farna!

Ewa Farna zachwyca na nowym zdjęciu! Zapozowała do niego w bardzo odważnej sukience

Ewa Farna jest nie tylko wspaniałą artystką, ale także mamą! Już niedługo jej synek skończy rok i widać, że jest prawdziwym oczkiem w głowie swojej mamy. Piosenkarka jednak nie ujawnia wizerunku swojego dziecka - gwiazda od zawsze bardzo strzegła swojej prywatności. Nie poddała się także presji uszczypliwych internautów, którzy pisali, że skoro pracuje w show biznesie, powinna szybko schudnąć po ciąży.

Moje ciało dało radę 9 miesięcy nosić i tworzyć życie (a do tego grać koncerty😁), jeżeli to ma być podatek od tego cudu, to bułka z masłem, luzik guzik!😈 - pisała wówczas Ewa Farna na Instagramie.

Ewa od lat przyznaje, że nie ulega presji i modzie na posiadanie super szczupłej sylwetki. Artystka w pełni akceptuje siebie, kocha swoje ciało i trzeba przyznać, że wygląda obłędnie! Świadczy o tym chociażby jej ostatnie zdjęcie na Instagramie. Najwyraźniej Ewa po przerwie spowodowanej izolacją w związku z epidemią koronawirusa powoli wraca do pracy. Gwiazda pokazała się w szerokiej eleganckiej sukni z głębokim rozcięciem. Fani w komentarzach po postem wokalistki napisali jej mnóstwo komplementów.

- Kobieta rakieta🔥😈 - Jaka bogini piękna 😍 - Woooow, wyglądasz zjawiskowo ❤️👌👑 - Przepięknie wyglądasz kochanie w tej sukience, pasuje do twojej urody😘😘😍😍 - Ideał kobiety ❤️Piękna, energiczna, mądra, i mega seksi😉Tak trzymaj - piszą fani.

Rzeczywiście aż trudno oderwać wzrok od Ewy! Piosenkarka znów udowodniła, że nie trzeba nosić rozmiaru XS, aby wyglądać pięknie. Zobaczcie sami!

Ewa Farna jest szczęśliwą mamą Artura. Widać, że synek jest jej całym światem!