Ewa Farna opublikowała w sieci wzruszający wpis, w którym dziękuje swoim fanom za życzenia urodzinowe i podsumowuje, to co do tej pory wydarzyło się w jej życiu. 12 sierpnia wokalistka skończyła 26 lat i właśnie z tej okazji na jej profilu na Instagramie pojawiło się nowe zdjęcie i szczere wyznanie Ewy, w którym wspomina o swoim mężu i dziecku. Co napisała artystka? Ewa Farna nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwa! Zobaczcie jej wpis na profilu społecznościowym.

Ewa Farna dziękuje swoim fanom

13 sierpnia Ewa Farna pojawiła się w Sopocie, gdzie wzięła udział w konferencji prasowej poświęcenej Top of the Top Festival. Podczas przygotowań do występu w Sopocie wokalistka nie zapomniała podziękować swoim fanom za życzenia, które wysyłali jej w dniu urodzin. Przy okazji napisała o najważniejszych osobach w jej życiu! Za co jest najbardziej wdzięczna?

Kochani dziekuje z calego serca za zyczenia, ktore od Was dostalam z okazji swoich wczorajszych 26 urodzin. Nie wierze, co wszystko sie juz u mnie w zyciu wydarzylo...???? 13lat sie poswiecam swojemu hobby-pracy, mam cudownego wszestronnego meza, mam syna (what?!), mam swietny zespol i wiernych fanow❤️. Jestem zdrowa i szczesliwa.

Jestem za to codziennie wdzieczna.????????

Jezeli jednak czegos sie za te 26lat nauczylam, to ze szczescie jest stanem umyslu i nie jest tak zalezne od czynnikow zewnetrznych, ktorym zrodlo szczescia tak czesto przypisujemy... - napisała Ewa Farna.

Ewa w swoim wpisie zdradziła również, że jej występ otworzy dzisiejszy koncert na Top of the Top Festival. Będziecie oglądać relację z festiwalu w Sopocie? Czekacie na występ Ewy?

Ewa Farna dziękuje za życzenia.

12 sierpnia Ewa skończyła 26 lat.

EastNews