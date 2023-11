Na ten moment czekali wszyscy polscy fani Ewy Farnej! Gwiazda jest już w Sopocie - jutro, 14 sierpnia, artystka wystąpi podczas drugiego dnia Top of the Top Festival 2019. Dziś artystka wzięła udział w konferencji prasowej, poświęconej festiwalowi. Nie da się ukryć, że to właśnie ona skupiała na sobie całą uwagę. Zobaczcie, jak tego dnia wyglądała!

