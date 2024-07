- Faza studiowania "Rezygnacja". Goraczka, malo snu, duzo roboty i szukanie jakichkolwiek bezsensownych pretekstow do tego, bys mogl sie sam przed soba usprawiedliwic, ze nie ma czasu na nauke?! Tak, znam to. Ale koniec. Nawet poprzez goraczke trzeba wziac sie ostro za na(l)uke;-) ( nie szukaj powiazania logicznego pomoedzy zdjeciem i trescia tekstu) - jak widać Farna ma tyle zaległości w nauce, że nie wie za co się zabrać ;)