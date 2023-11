Ewa Farna zawiesi karierę? Pod koniec maja piosenkarka została mamą. Gwiazda i jej mąż, Martin Chobot, powitali na świecie synka Artura. Mimo tego że na początku nie było jej łatwo, artystka nie zrezygnowała z grania koncertów i kilka tygodni po porodzie wróciła na scenę. Ewa podkreślała, że teraz jest jeszcze bardziej zorganizowana i przy pomocy bliskich udaje jej się godzić obowiązki mamy ze sprawami zawodowymi.

Do tej pory, zwłaszcza w grudniu, jej muzyczny kalendarz był wypełniony po brzegi. Ale w tym roku Ewa Farna postanowiła wprowadzić kilka ważnych zmian. Jakich?

Jak donosi "Flesz", wokalistka otrzymała propozycje zagrania kilku koncertów świątecznych. Na swoich sylwestrowych scenach chciały ją też zobaczyć największe stacje telewizyjne. I choć Ewa mogła zainkasować za te występy nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych i zgromadzić na swoim koncie okrągłą sumę, to większość z tych zaproszeń odrzuciła! Dlaczego?

Boże Narodzenie to dla Ewy i jej rodziny wyjątkowy czas, dlatego ułożyła swój grafik muzyczny tak, by już tydzień przed świętami mieć wolne. A nadchodząca Gwiazdka będzie dla Ewy i jej męża Martina wyjątkowa, bo po raz pierwszy spędzą ją z synkiem Arturem i chcą się do niej przygotować – powiedziała „Fleszowi” znajoma piosenkarki.