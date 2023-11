W czerwcu tego roku Ewa Farna urodziła swoje pierwsze dziecko - synka Artura. Gwiazda długo ukrywała wiadomość o ciąży i zdecydowała się ją ujawnić w wyjątkowy sposób - opublikowała nagranie wideo z różnymi najważniejszymi scenami ze swojego życia, wśród których mogliśmy również podziwiać ją w zaawansowanej już ciąży. Wokalistka sama także ogłosiła narodziny synka, publikując post i uroczą fotografię na Instagramie.

Teraz po raz pierwszy wokalistka szczerze opowiedziała o swojej nowej roli i macierzyństwie w rozmowie Katarzyną Burzyńską w cyklu "Wywiadówka" na blogu Anny Lewandowskiej. Zobaczcie poniżej, co zdradziła!

Ewa Farna w nowym wywiadzie zdradziła, że początkowo obawiała się macierzyństwa i porodu. Dużo czytała, a z internetowych artykułów czy wpisów na forach wyłaniała się mało optymistyczna wizja życia.

(...) Boimy się czegoś, co nowe i nieznane, to normalne. (...) Ja czytałam tyle negatywnych rzeczy na temat macierzyństwa w Internecie: że to koniec życia prywatnego, nigdy już się nie wyśpisz, kończy się Twoje życie partnerskie, koniec z pracą. Byłam więc pełna obaw przez ten czarny PR. A moja mama powiedziała: "Daj spokój, wszystko się da. To będzie Twoje dziecko, a ono będzie zadowolone, jak będzie z Tobą". Tak do tego podeszłam i naprawdę tak jest - wyznała Ewa Farna.