Ewa Farna w połowie października wydała swoją najnowszą płytę "(W)Inna". Piosenkarka jest właśnie w trakcie promocji krążka, udziela mnóstwa wywiadów i spotyka się z fanami. Pomimo natłoku obowiązków gwiazda znalazła czas na uporządkowanie życia rodzinnego, a nawet znalazła nową miłość. Zobacz: Farna ma nowego chłopaka. Pochwaliła się tym na Facebooku

Niestety pomimo tego iż Ewa jest blisko związana z rodziną oraz w końcu znalazła chłopaka, to i tak ciągle odczuwa samotność. Szczególnie nasila się to teraz, gdy nie ma tyle czasu ile by chciała dla najbliższych, z racji zapełnionego grafiku.

- Zawsze jest trudno, bo trzeba odróżnić tych, którzy chcą tylko kliknąć w kibelku Ewę Farną od tych, którzy chcą być z nią na serio. Jak dotąd, jakoś daję sobie radę z tym odróżnianiem, bo to jednak da się rozpoznać. Są jednak różne przypadki. Popularność jest mocno powiązana z samotnością. Kiedy się wraca z koncertu, podczas którego tysiąc osób krzyczało "Ewa!", wchodzi się do pokoju hotelowego – a tam wszystko jest puste i obce. Mogę wtedy napisać albo zadzwonić do mamy, ale to nie jest to. Dlatego przytulam swoją owieczkę-pluszaka, którą sobie niedawno kupiłam i nazwałam "Lucky". (śmiech) Wierzę jednak, że jeśli mam znaleźć kogoś wyjątkowego, to taka osoba prędzej czy później po prostu sama się pojawi w moim życiu -wyznała gwiazda w rozmowie z serwisem Onet.pl

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz kiedy Farna narzeka na swoją popularność. Mamy nadzieję, że tym razem Ewie uda się zrównoważyć życie zawodowe i prywatne. W końcu wszystko na to wskazuje, że ma przy swoim boku wsparcie. Zobacz: "Nie chcę tak dłużej"

