Ewa Farna szczerze o swojej ciąży

Ewa Farna ukrywała fakt, że jest w ciąży. W końcu jednak dojrzała do tego, aby podzielić się swoją radością z fanami. Piosenkarka wybrała bardzo oryginalny sposób na to, aby im to zakomunikować. W sieci pojawił się bowiem teledysk, na końcu którego dało się u niej wypatrzeć ciążowy brzuszek. Fani gwiazdy od razu ruszyli z gratulacjami.

Niestety, Ewa Farna nie zdołała uciec od plotek. Piosenkarka uznała, że 1 kwietnia to świetny dzień na to, aby rozprawić się ze wszystkimi nieprawdziwymi doniesieniami na swój temat. Zobaczcie poniżej, co napisała na Instagramie.