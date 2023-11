Ewa Farna i Kuba Wojewódzki od lat darzą się ogromną sympatią. Ich drogi przecięły się podczas nagrań do programu "X Factor". Oboje zasiadali w jury tego talent show. Kuba Wojewódzki w swojej autobiografii zdradził nawet, że w pewnym momencie między nimi zaiskrzyło.

Czy ich niedawne spotkanie wzbudzi zazdrość w mężu Ewy Farnej?

Ewa Farna gościła niedawno w Warszawie. Przy okazji postanowiła spotkać się ze swoim przyjacielem z dawnych lat. Ewa Farna umówiła się na kolację z Kubą Wojewódzkim. Oboje pochwalili się zdjęciem z tego spotkania na swoich Instagramach.

Co ciekawe, w przeszłości Kubę Wojewódzkiego i Ewę Farną połączyła wyjątkowa więź. Tak przynajmniej twierdzi sam dziennikarz. Znany showman zasugerował w swojej autobiografii, że między nimi omal nie doszło do czegoś więcej...

Coś nas do siebie pchało, ale jednocześnie oboje wiedzieliśmy, że to absurdalne nie tylko ze względu na różnicę wieku (...). Kiedyś zaprosiła mnie do siebie i tuż przed spotkaniem wysłała zdjęcie: wino, świecie i płyta "Polska" Leszka Możdżera, o której razem mówiliśmy, że jest idealna do patriotycznych stosunków płciowych. Nie pojechałem nie tylko dlatego, że się bałem (...). Jesteśmy dziś na takim etapie, że z uśmiechem wspominamy, na jakim etapie mogliśmy być, ale nie byliśmy - napisał Kuba Wojewódzki.