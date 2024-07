1 z 11

Dołączenie Ewy Farnej do grona jurorów 4. edycji "X-Factor" było sporym zaskoczeniem. Co prawda gwiazda na początku niechętnie odnosiła się do komunikatu TVN-u, po to aby go zdementować (zobacz: "Nie wiem nic na temat X-Factor"), ale ostatecznie przyjęła kuszącą propozycję. Tabloidy donosiły, że za udział w programie Ewa zgarnie aż 160 tysięcy złotych!

Taka kwota zobowiązuje, dlatego Farna postanowiła przygotować dla widzów sporo niespodzianek. Na swoich profilach w serwisach społecznościowych udostępniła zdjęcia z przygotowań do kręcenia sporu promującego i przed wejściem na pierwsze castingi. Dzięki temu wiemy, że piosenkarka zaskoczy nas niejednokrotnie swoimi kreatywnymi stylizacjami.

Za wygląd Ewy odpowiadają stylistki z Dirty Fingers, które współpracują również np. z Afromentalem i Dodą.

Oto jej pierwsze stylizacje. Która najlepsza?

