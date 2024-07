Podczas tegorocznej gali TeleKamer Ewa Farna miała okazję po raz pierwszy na dłużej zamienić kilka słów z Dodą. Wokalistki najwidoczniej nadają na podobnych falach, gdyż szybko umówiły się na spotkanie. Przypomnijmy: Farna i Doda umówiły się na wspólne bieganie

Farna od dawna podziwia swoją starszą koleżankę. Można powiedzieć nawet, że jest jej wielką fanką. Świadczyć o tym ma wypowiedź Ewy, której udzieliła TVN. Wokalistka wypowiadała się o Dodzie w samych superlatywach, nie szczędziła jej komplementów:

- Wygląda zawsze tak przepięknie. Jak na nią patrzę, to zakochuję się po raz pięćdziesiąty. Ona po prostu wygląda zawsze fantastycznie. Przepiękna. Ma super nogi, super stroje. Ja nie wiem... bardzo, bardzo się jaram. Kiedy przechodzi, to jest w ogóle ahh... gwiazda idzie. Ja to tak odczuwam, bo może to jest efekt tego, że od małego słuchałam Virgin, Dody, a teraz mogę ją spotkać - powiedziała Farna w rozmowie z TVN.