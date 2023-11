Ewa Farna niedługo zostanie mamą. Magazyn „Party” zaprosił gwiazdę do rozmowy, ponieważ na polskiej scenie debiutowała dokładnie wtedy, kiedy startował nasz papierowy magazyn. Z tej okazji Ewa Farna zgodziła się udzielić „Party” wywiadu. Rozmawialiśmy o show-biznesie, fanach, ale też o miłości i Bogu. Spytaliśmy też Ewę, czym jest dla niej miłość. Wtedy padły piękne słowa.

Najprościej mówiąc, miłość to chęć zrozumienia drugiego człowieka, ale też i samego siebie. Dla mnie ważne jest, by kochać drugą osobę z jej zaletami i wadami. Miłość to wyzbycie się własnego ego i chęć robienia dla drugiego człowieka wszystkiego tak, by miał jak najlepiej, powiedziała.

Ewa jest już po ślubie dwa lata. Martin bardzo ją wspiera, oboje jednak są bardzo dyskretni, niechętnie opowiadają o swoich sprawach prywatnych, choć niedługo zostaną rodzicami. W filmie dokumentalnym „Skazana na busa”, widać, że Martin jest bardzo opiekuńczy w stosunku do Ewy, która bardzo denerwowała się przed swoim jubileuszowym koncertem. Jest też tam scena, podczas której Ewa modli się przed wyjściem na scenę. Zadaliśmy jej więc pytanie, czy dałaby radę przetrwać w show-biznesie, gdyby nie czuła wsparcia Boga?

Nie chcę „gdybać”, bo na to pytanie nie znajdę odpowiedzi. Na pewno nie dałabym rady bez wsparcia moich rodziców. Zostałam wychowana w wierze protestanckiej i gdzieś tam z tyłu głowy zawsze kieruję się wartościami zawartymi w dziesięciu przykazaniach. Natomiast dla swojej wdzięczności i próśb mam swojego Adresata.

Czy modlitwa pomaga Ewie Farnej?

Na to pytanie gwiazda opowiedziała, że nie wierzy w to, że jak się pomodli, to wszystko spełni się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

„Myślę też, że na temat osób wierzących panuje wiele stereotypów. Czasami spotykam się z tym, że ktoś sam nazywa siebie osobą wierzącą, ale jak „Bóg nie widzi”, to zdradzi żonę albo wyzwie ojca. Dla mnie bycie wierzącym powinno przejawiać się przede wszystkim w czynach. Wierzę, że Bóg istnieje, wierzę w jego obecność w naszym życiu i że zwyczajnie warto starać się być dobrym człowiekiem", powiedziała w "Party".

