Kilka godzin temu oficjalna strona "X-Factor" podała nazwiska 10-u gwiazd, które walczą o fotel czwartego jurora 4. edycji popularnego show. Wśród gwiazd znalazła się Ewa Farna. Sympatyczna artystka okazała się bez konkurencyjna i w naszej sondzie na stronie zgarnęła ponad 50% wszystkich głosów (zobacz).

Teraz stacja oficjalnie poinformowała, że to właśnie czeska wokalistka dołączy do Tatiany, Czesława i Kuby, który niedawno naśmiewał się z jej odzyskanego prawa jazdy. Zobacz: "Grozi połamaniem pozostałych organów"

20-letnia wokalistka to świetna kandydatka na jurorkę, bo ma już doświadczenie nabyte dzięki błyskotliwej solowej karierze i udziałowi w czeskim programie "Superstar", będącym odpowiednikiem "Idola". Farna była też gościem specjalnym w polskim "X Factorze", gdzie wspierała Czesława Mozila. Wygląda na to, że zadomowiła się w programie na dobre - czytamy w komunikacie wystosowanym do mediów.