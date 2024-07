Ewa Farna boi się psychofanów

Ewa Farna ma psychofanów! W jednym z ostatnich wywiadów gwiazda wyznała, że boi się osób, które narzucają się jej bliskim, śledzą ją i chcą wiedzieć wszystko o jej życiu.

Zawsze znajdą się takie dziwne osoby, które przychodzą i mówią mi, że wiedzą wszystko na mój temat. Wiedzą, gdzie moja siostra chodzi do przedszkola. Przychodzą do mojego taty do firmy i chcą z nim porozmawiać o mnie. Są tacy, którzy czekają przed domem. Albo śpią w tych samych hotelach na trasie koncertowej, by móc mnie rano zobaczyć przy śniadaniu. Robią mi zdjęcia, jak siadam bez makijażu i trzymam się za rękę z chłopakiem. Chcą na mnie popatrzeć. To jest takie dziwne uczucie... Ja się tego trochę boję!" - wyznała Ewa w wywiadzie radiowym, na który powołuje się portal se.pl.