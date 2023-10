Po jednym z odcinków "Dzień dobry TVN" z udziałem Ewy Drzyzgi i Agnieszki Woźniak-Starak, w sieci dosłownie zawrzało, a internauci namiętnie komentowali stylizacje dziennikarek, porównując je do siebie. Oberwało się w szczególności stylistom, przez których - zdaniem fanów porannego magazynu - przy swojej współprowadzącej, Ewa Drzyzga wygląda jak "uboga krewna". Jak na takie przykre komentarze zareagowała główna zareagowała? Podczas czwartkowej ramówki TVN gwiazda udzieliła nam zaskakującego komentarza! Co więcej, Ewa Drzyzga postanowiła również skomentować ubiór swojej koleżanki po fachu - Agnieszki Woźniak-Starak...

Ewa Drzyzga o stylizacji na "ubogą krewną" Agnieszki Woźniak-Starak

Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak w roli prowadzących "Dzień dobry TVN" zadebiutowały niemal równo rok temu. Kobiecy duet spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem widzów, a dziennikarki zasłynęły z tego, że nie boją się prowadzenia ciekawych dyskusji - nawet między sobą. Ostatnio jednak zamiast na wciągających rozmowach, widzowie skupili się na stylizacjach obu pań, a internauci stwierdzili, że Ewa Drzyzga wygląda "jak uboga krewna" Agnieszki Woźniak-Starak. Kiedy reporterka Party.pl postanowiła zapytać dziennikarkę, czy zabolały ją krytyczne komentarze na temat jej wyglądu, ta udzieliła zaskakującej odpowiedzi, bo jak się okazuje, nawet ich nie widziała!

Ja w ogóle nie czytam tych publikacji, więc dowiedziałam się o nich od kogoś, kto mi o tym powiedział, więc nie zagłębiłam się nawet w całą treść artykułu i trudno mi komentować zarówno sam komentarz, którego nie przeczytałam, jak i sam artykuł, którego nie przeczytałam - zdradziła.

Ewa Drzyzga w rozmowie z Party.pl przyznała również, że w jej przypadku, ubiór schodzi zawsze na drugi plan, bo jak twierdzi, nie chce przykuwać nim uwagi widza!

Ja jestem dziennikarzem, obiektem ubocznym jest to, że mnie widać. Ja przyszłam do tego zawodu zafascynowana pracą reportażystów. Tych, którzy na pierwszym planie stawiają bohatera. Ale wiem, że taka jest cena, że jeżeli pracuję w telewizji w takim programie, to mnie też widać. Dla mnie najważniejsze jest, żebym nie przykuwała swoją osobą za bardzo uwagi - wyjaśniła dziennikarka.

Co więc sądzi o stylizacjach swojej współprowadzącej - Agnieszki Woźniak-Starak, która zdecydowanie lubi wyróżniać się ubiorem i nierzadko wzbudza kontrowersje wybieranymi przez siebie ubraniami? Tylko nam Ewa Drzyzga zdradziła, jak zdarza jej się zareagować, kiedy widzi swoją koleżankę w studiu "Dzień dobry TVN"! Ciekawi? Koniecznie zobaczcie nasz materiał wideo. Przy okazji udało nam się dowiedzieć, dlaczego panie zdecydowały, że będą miały osobnych stylistów. Takiego powodu nawet nie braliśmy pod uwagę!

Zanim została prowadzącą "Dzień dobry TVN", Ewa Drzyzga zasłynęła w innym hitowym programie TVN - "Rozmowy w toku". Talk-show było emitowane przez 16 lat, a Ewa Drzyzga natychmiast stała się jedną z najpopularniejszych polskich dziennikarek.