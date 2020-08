Ewa Demarczyk zmarła w swoim mieszkaniu. Z życia publicznego wycofała się ponad 20 lat temu. Dlaczego?

Ewa Demarczyk zmarła wczoraj, 14 sierpnia 2020, w swoim mieszkaniu. Informacje te przekazał krakowski krytyk i dziennikarz muzyczny, Wacław Krupiński.

EWA DEMARCZYK NIE ŻYJE. Zmarła wczoraj w swoim mieszkaniu. 16 stycznia skończyłaby 80 lat. Kilku pokoleniom prezentowała to, co w piosence najszlachetniejsze, najbardziej wartościowe. Nie zostawiła po sobie zbyt wielu nagrań, ale – same perły. One będą z nami przypominając o fenomenie Ewy Demarczyk. O jej spotkaniu z Zygmuntem Koniecznym, z Andrzejem Zaryckim. - napisał na Facebooku.

Gwiazda miała 79 lat. Ponad 20 lat temu wycofała się z życia publicznego. Dlaczego?

Ewa Demarczyk nie żyje. Dlaczego nagle zniknęła?

Swoim talentem, charyzmą i osobowością zachwyciła cały świat (śpiewała na scenach w USA, Austrii, Szwecji, Kubie czy Brazylii). Ewa Demarczyk karierę zaczynała w latach 60. Na szczycie znalazła się po festiwalu w Opolu w 1963 roku, kiedy to mistrzowsko wykonała "Karuzelę z Madonnami". Nazywana była "czarnym aniołem polskiej sceny". Niezwykle intrygująca, z doskonałym warsztatem, do bólu tajemnicza. W 1999 roku w Poznaniu zagrała swój ostatni koncert - publiczność płakała ze wzruszenia, owacje na stojąco trwały długie minuty. Do dziś nieznane są prawdziwe powody jej wycofania się z życia publicznego ponad 20 lat temu.

"Ja nie jestem na sprzedaż. Ja jestem do dyspozycji absolutnie do końca... Do dyspozycji publiczności od momentu kiedy wchodzę na scenę i gaśnie światło, zaczynają się dźwięki". Poza sceną nie. Czy uważa pan, że śpiewanie, które proponuje ze sceny, to za mało, żeby kochać? - mówiła w wywiadzie z Edwardem Miszczakiem w 1998 roku.

O powodach wycofania się w cień Ewy Demarczyk krążyły tylko i wyłącznie spekulacje, nigdy nie potwierdzone przez artystkę, ani jej bliskich. Mówiono o problemach z głosem i emisją górnych dźwięków. Kilka lat temu asystent piosenkarki, Paweł Rynkiewicz, w rozmowie z pomponik.pl powiedział tylko:

Zapewniam, że Ewa Demarczyk nie zaginęła. Tylko to, gdzie przebywa i co robi, jest jej prywatną sprawą - uciął temat na temat życia prywatnego artystki.

