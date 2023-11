Trenuje z nią tysiące Polek. Ewa Chodakowska organizuje w Polsce i na świecie treningi, wydaje książki i nowe programy treningowe, ma też własną linię zdrowych przekąsek BeRaw. A teraz Chodakowska rusza z kolejnym projektem – organizuje własne zawody sportowe "Choda Games. 7 wyzwań". Jak donosi "Party Luxe", Ewa przygotowała konkurencje dla prawdziwych twardzieli. Co więcej, rzuciła wyzwanie Hardkorowemu Koksu, czyli Robertowi Burneice, z którym zmierzy się w siedmiu morderczych konkurencjach. Jakich?

Ewa Chodakowska vs Robert Burneika! Kto wygra?

Co przygotowała Ewa Chodakowska? Bieg wahadłowy na dystansie 200 metrów, ćwiczenia na wioślarzu, spacer farmera z kettlebells czy skoki na skrzynię – to tylko część konkurencji, które odbędą się w ramach „Choda Games. 7 wyzwań”. Pierwsze zawody zostaną rozegrane 20 maja, podczas targów sportowych Go Active Show, w dwóch kategoriach – osobno dla kobiet i dla mężczyzn. Mogą wziąć w nich udział wszyscy, którzy chcą spróbować swoich sił i sprawdzić swoje sportowe umiejętności.

– W pierwszym starciu będę rywalizować z Hardkorowym Koksu, czyli Robertem Burneiką, i stanę na głowie, żeby go pokonać – śmieje się Ewa.

Kogo jeszcze Ewa Chodakowska chce zaprosić do tego wyzwania? Przeczytacie w nowym "Party Luxe".

Ewa Chodakowska organizuje własne zawody sportowe.

Chodakowska zamierza pokonać Roberta Burneikę!

